Москва, , 14:27 — REGNUM Военные комиссариаты изучают данные о призывниках удаленно на основе документов из медицинских и образовательных организаций, беседы с ними проводятся в режиме онлайн, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе проведённого им селекторного совещания по вопросам весеннего призыва.

Он подчеркнул, что «при этом призывники в военкоматы не вызываются, беседы с ними проводятся по телефону, а также по средствам видеосвязи в режиме онлайн». По словам Герасимова, в ходе бесед призывники информируются о переносе сроков явки в военный комиссариат для проведения медицинского освидетельствования, и об изменениях в сроках работы призывных комиссий.

Ранее сообщалось, что несмотря на обострение распространения коронавирусной инфекции в России, руководство Минобороны приняло решение не переносить сроки призыва на военную службу.