Симферополь, , 14:32 — REGNUM Крымский международный детский центр «Артек» отменил все смены в лагерях до лета. Об этом 8 апреля на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора в РК Наталья Пеньковская.

«Получена официальная информация от МДЦ «Артек»: до 1 июня смен в «Артеке» не будет», — отметила Пеньковская.

На сайте МДЦ сообщается, что несмотря на отмену смен, путёвки сохранятся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зарегистрировано 26 случаев заболевания COVID-19, последние три случая заражения обнаружили 8 апреля.

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