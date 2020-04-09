Екатеринбург, , 14:56 — REGNUM Ветерану тыла Аиде Намятовой в Екатеринбурге удастся предать земле тело её мужа-фронтовика. Помощь окажет депутат Государственной думы Дмитрий Ионин.

Как передаёт РИА «Накануне», ранее Аида Ивановна боялась, что из-за режима самоизоляции у неё нет возможности похоронить умершего супруга, воевавшего на Курской дуге. Однако погребение усопших не запрещалось властями — ограничивалось лишь количество людей на похоронах и поминках. К делу подключилась и администрация района.

«Завтра в два часа Аида Ивановна с семьей будут прощаться со своим родственником», — прокомментировал ситуацию Ионин.

На ситуацию обратили внимание после того, как про ветерана написали журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области введён режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Ограничения продлятся по 20 апреля 2020 года, за нарушения предусмотрено наказание в виде штрафов.

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