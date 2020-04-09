Северобайкальский район, Бурятия, , 13:24 — REGNUM В Северобайкальском районе Бурятии начали проводить уроки для школьников по телевидению. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерстве образования республики, администрация школы считает, что такая форма помогает ученикам почувствовать себя, как в школе.

Трансляция начинается по расписанию в 8:30 утра. Сначала ученики делают зарядку, после чего следуют уроки по 25 минут. А во время перемены по телевизору транслируют социальные ролики о безопасности на дорогах, в лесу и так далее.

«В этой школе учатся 462 ребенка. Все они проходят дистанционное обучение. Из них, практически все имеют доступ к сети интернет. Другие, у которых нет доступа к интернету, занимаются по телевидению и индивидуальному учебному плану», — отметили в министерстве.

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