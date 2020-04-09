Москва, , 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он заявил 9 апреля на заседании правительства.

«Мы должны помочь наиболее уязвимым гражданам — это пожилые люди и люди с ограничением по здоровью», — сказал премьер-министр. По его словам, до 1 октября инвалидность будет назначаться только заочно.

«Ни на какие экспертизы ездить уже будет не нужно», — добавил премьер-министр. Кроме того, группы инвалидности продлят тем, кому она уже присвоена. Эти правила распространяются как на взрослых, так и на детей, сказал Мишутин.

Напомним, в конце марта министерство труда и социальной защиты населения России разработало проект постановления правительства, которое предлагает заочно устанавливать инвалидность. Такой порядок внедряется до 1 октября 2020 года.