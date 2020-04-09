Лагос, Нигерия, , 13:14 — REGNUM В Нигерии подтвердили еще 16 случаев заболевания COVID-19. Об сообщалось в публикации Нигерийского центра по контролю заболеваний в Твиттере.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в западноафриканской стране достигло 254, шесть из которых — с летальным исходом.

Десять из 16 новых случаев были зарегистрированы в деловой столице страны, Лагосе, которая была закрыта на карантин с прошлой недели, чтобы остановить распространение вируса.