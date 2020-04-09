Москва, , 12:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин сам включил в свою речь высказывание о печенегах. Об этом 9 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Журналисты спросили Пескова, можно ли воспринимать высказывание Путина о печенегах как территориальные претензии. «Не забывайте, что территория, на которой находится Украина, все-таки исторически была Киевской Русью», — ответил представитель Кремля. Он напомнил, что печенеги воевали с Киевской Русью и с Византией.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Владимир Путин заявил, что Россия справится с испытаниями. Глава государства сравнил распространение коронавируса в России с нашествиями на Русь печенегов и половцев.

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