Нур-Султан, 9 апреля 2020, 12:10 — REGNUM Переход на дистанционную работу и обучение в Казахстане выявил проблемы в работе государственных информационных ресурсов, заявила 9 апреля председатель Сената республики Дарига Назарбаева, сообщает «Казинформ».
По её словам, необходимо срочно пересмотреть программу «Цифровой Казахстан» и учесть все проблемы, которые выявил кризис. Назарбаева сказала, что депутаты неоднократно указывали на незаинтересованность чиновников в цифровизации.
«Теперь мы видим, что больше ждать нельзя, нужно действовать», — сказала председатель Сената Казахстана.
Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля школы в Казахстане перешли на дистанционное обучение. На телевидение ежедневно проходят телеуроки.
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