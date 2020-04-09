Нур-Султан, , 12:10 — REGNUM Переход на дистанционную работу и обучение в Казахстане выявил проблемы в работе государственных информационных ресурсов, заявила 9 апреля председатель Сената республики Дарига Назарбаева, сообщает «Казинформ».

По её словам, необходимо срочно пересмотреть программу «Цифровой Казахстан» и учесть все проблемы, которые выявил кризис. Назарбаева сказала, что депутаты неоднократно указывали на незаинтересованность чиновников в цифровизации.

«Теперь мы видим, что больше ждать нельзя, нужно действовать», — сказала председатель Сената Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля школы в Казахстане перешли на дистанционное обучение. На телевидение ежедневно проходят телеуроки.

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