Стокгольм, , 12:17 — REGNUM Шведские специалисты установили, что вероятность того, что диабетик будет нуждаться в интенсивной терапии при лечении от коронавирусной инфекции, в 6 раз выше, чем для человека без этого заболевания. Люди с высоким кровяным давлением также считаются группой риска. Об этом 9 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Данные из Шведского регистра интенсивной терапии показали, что 25,8% от общего числа зараженных в 840 человек, проходивших лечение в отделениях интенсивной терапии, касались лечения диабетиков. В то же время Национальный регистр диабета сообщает, что 451 000 человек в Швеции живут с данным заболеванием.

По оценкам властей, в Швеции в настоящий момент проживает 10,3 миллиона человек, что означает, что около 4,38% населения страдают от диабета и находятся в группе риска.

Поскольку в 25,8% случаев отделения интенсивной терапии занимаются лечением диабетиков, это означает, что диабетики в 5,89 раза чаще встречаются среди пациентов с диагнозом «коронавирус». Таким образом, средний диабетик в настоящее время в 5,89 раза чаще нуждается в интенсивной терапии. В то же время, Шведский регистр интенсивной терапии сообщает, что 36,3% случаев, связанных с лечением заболевания COVID-19 в реанимации, относятся к людям с высоким кровяным давлением.