Брянск, , 11:31 — REGNUM Дезинфицирующим средством обработали все остановочные комплексы и павильоны общественного транспорта в Брянске. Работу проводят ветеринарные службы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Остановки общественного транспорта обрабатывают специальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором. Специалисты ветслужбы отмечают, что оно способно справиться даже с сибирской язвой. Дезинфекцию провели на всех павильонах, в том числе в посёлках Белые Берега, Большое Полпино, Октябрьский, Чайковичи. Всего в Брянске 587 остановочных пунктов, их постепенно начали обрабатывать с 4 апреля.

По данным на 9 апреля в Брянской области зарегистрировано 97 случаев заражения COVID-19. Заболевшие находятся в областной больнице №1.