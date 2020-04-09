Нижний Новгород, , 11:06 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 9 апреля 10:30 мск выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Всего в Поволжье с начала наблюдения зарегистрировано 440 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб России.

Так, по девять новых случаев подтверждено в Татарии и Пермском крае, восемь — в Кировской области, семь — в Нижегородской области, шесть — в Башкирии, по четыре случая — в Мордовии и Саратовской области, по два — в Чувашии и Ульяновской области, один случай — в Марий Эл.

С учетом новых подтвержденных случаев общее число выявленных зараженных в Нижегородской области составило 87 человек, 52 — в Пензенской области, 50 — в Татарии, по 41 случаю — в Марий Эл и Пермском крае, 30 — в Саратовской области, 28 — в Кировской области, по 22 — в Башкирии и Оренбургской области, 18 — в Самарской области, по 17 — в Чувашии и Мордовии, девять — в Удмуртии, шесть — в Ульяновской области.

Общее число выздоровевших в Поволжье граждан составило 68 человек, семь человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне все губернаторы отчитались перед президентом России Владимиром Путиным о развёртываемых в регионах дополнительных койках с возможностью подключения аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). В соответствии с графиком, согласованным с Минздравом РФ, дополнительные места в больницах должны быть подготовлены к 28 апреля. Кроме того, главы регионов продолжают разрабатывать меры поддержки бизнеса и граждан, доход которых значительно сократился в связи с коронавирусом. Во всех регионах ПФО действует режим всеобщей изоляции для граждан.