Виктория, , 11:07 — REGNUM На Сейшельских островах с полуночи в среду, 8 апреля, начался общенациональный карантин сроком на 21 день, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на обращение к нации президента страны.

Объявление о карантине было сделано после того, как 26-летний гражданин страны, который работает в международном аэропорту, заразился коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на Сейшельских островах достигло 11.

Аэропорт будет закрыт до конца апреля, заявил президент островного государства Дэнни Форе в своем обращении к нации в понедельник, 6 апреля.

Сейшельские острова, расположенное у восточного побережья Африки островное государство с населением 96 000 человек, является популярным туристическим направлением, отмечают репортеры.