Новосибирск, , 11:05 — REGNUM В Новосибирской области официально зарегистрированы 18 пациентов с COVID-19. В оперативном штабе сообщили о том, каким образом новосибирцы заразились.

Согласно данным оперштаба, трое прилетели из Москвы, трое имели близкие контакты с инфицированными родственниками, двое прибыли из Великобритании, двое — из Таиланда и по одному из Швейцарии, ОАЭ, Франции, Италии, Турции, Германии, один новосибирец успел побывать в Италии, Франции, Швейцарии и Нидерландах, и только один не выезжал из Новосибирска, с ранее выявленными пациентами не контактировал.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Новосибирской области официально зарегистрировано пять новых пациентов с COVID-19.

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