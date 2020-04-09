Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM В Ленинградской области число зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 112 человек — за прошедшие сутки положительные результаты на наличие COVID-19 получили еще 18 человек. Об этом 8 апреля сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на данные областного управления Роспотребнадзора.

Так, два новых случая выявлено в городе Тосно, три в поселке Первомайское, два в поселке Рощино и один в поселке Гончарово Выборгского района.

По одному случаю в поселке Саперное Приозерского района, городе Шлиссельбург, СНТ «Восход», поселении городского типа Кузьмоловский, ДНП Андреевка, Новосаратовка, Мурино, Всеволожск Всеволожского района, Кобралово (Гатчинский район) и Тихвин.

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