Благовещенск, , 09:01 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов перевёл свою зарплату в добровольный фонд, средства которого пойдут на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом Василий Орлов рассказал в своем официальном аккаунте в Instagram.

«Я сам перечислю туда свою заработную плату. И попрошу об этом своих друзей. 14 апреля, в мой день рождения, они делают подарки, и в этом году я попрошу, чтобы подарок был именно такой — взнос в наш добровольный фонд борьбы с коронавирусом. И внимание — этот фонд будет единственным уполномоченным для этих целей. Его реквизиты будут и на официальном сайте правительства», — написал губернатор.

Планируется, что собранные фондом средства пойдут на помощь волонтёрам, пожилым людям, а также на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье принято решение возобновить работу ряда предприятий и организаций.