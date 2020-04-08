Благовещенск, , 05:57 — REGNUM Совместно с предпринимательским сообществом в Приамурье разработан проект документа, которым будет разрешено продолжить работу целому ряду предприятий области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В предлагаемый список вошли предприятия непрерывного цикла, торговые и обслуживающие организации, а также предприятия добывающей, химической, лесной промышленности, финансовые, лизинговые, медицинские, образовательные и другие.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов, отметил: пока список официально не приняли, ориентироваться на него и возобновлять свою деятельность бизнесу не стоит.

«Мы с правительством Российской Федерации думаем в одном направлении. Наш список мы передали в областное правительство вчера. Его пока не обсуждали, но было сказано, что, наверное, решение примут по нему завтра. Какое, пока неизвестно. Три новых случая заражения коронавирусом добавляют сомнений в пользу снятия ограничений», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владимире ряд предприятий вернулись к прежнему ритму работы: торговые, медицинские, обслуживающие.