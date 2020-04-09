Владивосток, , 08:49 — REGNUM В Приморье отмечен рост числа людей, заболевших пневмонией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По информации регионального минздрава, в Приморье отмечен рост случаев пневмонии. Встречаются разные её типы: бактериальная и вирусная пневмония.

«Каждый день поступает до 20 обращений от граждан, большинство из которых госпитализируется в специально перепрофилированные для лечения таких пациентов отделения Владивостокской клинической больницы №1, а также пульмонологическое отделение краевой клинической больницы №1», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, рассказала, как происходит усиление мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«С конца прошлой недели в Приморье развёрнуты дополнительные места для приёма пациентов с коронавирусом. Это более 90 коек в Краевой клинической больнице №2 и столько же коек в детском инфекционном отделении Владивостокская клиническая больница №2», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил у президента России Владимира Путина 6 млрд рублей на достройку инфекционной клиники.