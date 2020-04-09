Владивосток, , 05:00 — REGNUM В Приморье принято решение о строительстве современной инфекционной клиники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О строительстве клиники сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко на селекторном совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Наш регион является входными воротами России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, идут активные миграционные потоки из Китая, из Кореи, из Японии, из других стран, всегда возможны вспышки инфекционных заболеваний. У нас инфекционных больниц в Приморье нет, поэтому считаю необходимым построить современную инфекционную клинику на 400 мест. Предлагаем для этого использовать недостроенное здание больницы в городе Владивостоке, оно пригодно для этого», — сказал губернатор.

Он также заверил, что край готов построить эту клинику за полтора года при условии выделения необходимых денежных средств в размере порядка шести млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко доложил президенту России об обеспеченности краевых больниц аппаратами ИВЛ.