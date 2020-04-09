Гагра, Абхазия, , 08:08 — REGNUM Коронавирус в Абхазии выявлен у второго человека. Об этом 8 апреля сообщает оперативный штаб по защите населения от новой инфекции.

В сообщении говорится, что нового инфицированного коронавирусом медики обнаружили в ходе тестирования тех, с кем контактировал первый заболевший. У остальных тесты показали отрицательный результат.

«Данный гражданин сейчас находится в режиме самоизоляции. Состояние его удовлетворительное, находится под наблюдением и получает необходимую терапию», — говорится в заявлении штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые инфицированного коронавирусом на территории Абхазии выявили 7 апреля. Он был госпитализирован. В многоквартирном доме, в котором проживает заболевший, введен двухнедельный карантин. Правоохранители не выпускают его жильцов на улицу, продукты им передают родственники.

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