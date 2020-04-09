Владивосток, , 06:22 — REGNUM Серьёзную озабоченность у властей Приморья вызывает транзит граждан КНР из Москвы в Китай, который осуществляется через Владивосток, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На селекторном совещании с президентом России Владимиром Путиным губернатор Приморья Олег Кожемяко обрисовал ситуацию, возникшую в регионе в связи с транзитным проездом граждан КНР из Москвы в Китай через Владивосток и далее через Уссурийск к российско-китайской границе.

«Так, в период с 29 по 6 апреля транзитом через Приморье прошли 1947 граждан КНР, из которых уже на границе, на китайской стороне, было выявлено 85 случаев заболевания коронавирусом», — сообщил губернатор.

Опасения вызывает тот факт, что все они прибыли из Москвы, летели авиарейсами с россиянами, которые просто боятся таких соседей. По прибытии приморцы должны соблюдать двухнедельный карантин в домашних условиях под медицинским наблюдением.

«Конечно, это вызывает определённую социальную напряжённость. Сейчас мы ожидаем увеличение количества наших заболевших граждан, потому что мы втрое увеличим тестирование и будем проводить до 1000 проб в день», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, из Приморья в Китай отправлено 330 граждан КНР, находящихся в обсерваторах.