Уссурийск, Приморский край, , 09:56 — REGNUM Все граждане КНР, контактировавшие со своим земляком с подтверждённым коронавирусом и находящиеся сейчас на обсервации, будут в исключительном порядке переправлены на родину через пункт пропуска в Суйфэньхэ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В настоящее время в Уссурийске на изоляции в обсерваторах находятся 330 китайских граждан, которые могли контактировать со своим земляком, прибывшим в Приморье транзитным рейсом, но по пути в Китай успевшим посетить «китайский рынок» в Уссурийске.

«В ближайшие несколько дней с соблюдением всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий все эти 330 человек будут отправлены в КНР. Сегодня планируется эвакуировать таким образом первую группу из 100 человек», — сообщили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, более 185 тысяч человек в России остаются под наблюдением врачей.