Вашингтон, , 06:08 — REGNUM Сотрудники жизненно важных для общества отраслей в США могут вернуться к работе, даже если они находились в контакте с лицами, заразившимися коронавирусом, заявил руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд 8 апреля на встрече с журналистами.

Условием возобновления работы является отсутствие симптомов заболевания. Кроме того, граждане из данной категории обязаны соблюдать ряд правил: измерять температуру, носить защитную маску и соблюдать дистанцию во время трудовой деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 430 376.

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