Балтимор, США, , 01:51 — REGNUM Количество подтверждённых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 по всему миру превысило 1,5 млн случаев. Такие данные приводит 8 апреля университет Джонса Хопкинса.

Эпидемия коронавируса в Иране tasnimnews.com

Всего подтверждено 1 504 971 случая заражения, из них 424,9 тыс. приходится на США, 148,2 тыс. — на Испанию, 139,4 тыс. — на Италию. Таким образом, на эти страны приходится почти половина всех случаев заражения.

По данным университета, всего скончались от заболевания, вызванного коронавирусом 87 984 человек, 318 068 — вылечились.

В России, по оперативным данным на 8 апреля, подтверждено 8 672 случаев заболевания, в том числе 1 175 — за последние сутки. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

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