Нью-Йорк, США, , 23:37 — REGNUM Большинство умерших от коронавируса в Нью-Йорке являются латиноамериканцами, заявил 8 апреля мэр города Билл де Блазио.

По его словам, это предварительное заключение, но оно базируется на конкретных данных, которые задокументированы.

«Мы выяснили, что гибель от COVID-19 в городе сильнее всего затронула латиноамериканскую общину, на которую приходится 34% смертей, при том что к этой общине относится 29% всех жителей Нью-Йорка», — сказал де Блазио.

Кроме того, 28% умерших — это афроамериканцы, составляющие 22% жителей Нью-Йорка.

Наряду с этим, 27% смертей от коронавируса приходится на долю белого населения Нью-Йорка, хотя они составляют 32% его жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, город Нью-Йорк и территория одноименного штата остаются эпицентром пандемии коронавируса в США. По последним данным, в стране выявлено свыше 400 тыс. зараженных коронавирусом и 13 тыс. смертей от этой инфекции.

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