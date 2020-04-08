Брюссель, , 21:59 — REGNUM Министры обороны стран-членов НАТО соберутся на внеочередное совещание по вопросам мероприятий организации в условиях пандемии COVID-19, сообщает 8 апреля штаб-квартира Североатлантического альянса.

Совещание запланировано на 15 апреля и пройдёт в формате телеконференции.

«Совещание, которое пройдёт под руководством генерального секретаря НАТО г-на Йенса Столтенберга, будет главным образом посвящено распоряжениям Североатлантического альянса по поводу пандемии COVID-19», — указано в сообщении штаб-квартиры НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент альянс не оказал какой-либо помощи в борьбе с коронавирусом ни одной из стран-членов этого блока.

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