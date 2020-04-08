Москва, , 21:55 — REGNUM Ещё семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщили вечером 8 апреля в оперативном штабе столицы по борьбе с распространением инфекции.

Как уточняется, среди пациентов — люди в возрасте от 46 до 90 лет. У всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирус.

«Пациенты имели сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофию поджелудочной железы. Трое из заболевших страдали хроническим бронхитом», — сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Всего, согласно последним официальным данным, в Москве скончались уже 38 пациентов с коронавирусом. Всего в столице подтверждён 5841 случай заболевания, излечились 270 пациентов.

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