Казань, , 20:26 — REGNUM В районные суды Татарии поступило распоряжение Верховного суда республики с поручением приостановить все дела, которые были возбуждены по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Сумма штрафа по этой статье варьируется от 7,5 до 15 тыс. рублей.

В суде © ИА Красная Весна

Таких постановлений в республике было выписано десятки. Однако штрафы по этой статье должны назначаться только в отношении тех лиц, которые нарушают режим карантина — то есть люди с уже подтверждённым заражением коронавирусом или граждане, которые контактировали с зараженными. Суды, назначившие первые наказания, некорректно трактовали закон, сообщает Kazanfirst.

По словам одного из собеседников издания, который ранее был оштрафован, помощник судьи сообщил, что теперь такими делами будет заниматься МЧС. А в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции, штрафы будут выписывать по ст. 20.6.1. КоАП РФ («Нарушение режима повышенной готовности»).

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Как сообщало ИА REGNUM, режим всеобщей самоизоляции в Татарии действует с 30 марта в соответствии с указом главы республики Рустама Минниханова. Режим предполагает, что граждане могут выходить из дома только в нескольких случаях: в магазин и аптеку, вынести мусор, выйти на прогулку с домашним животным. Кроме того, со 2 апреля в регионе начал действовать пропускной режим. Пропуска жители республики могут получить посредством отправки смс-сообщения. По состоянию на 8 апреля, жители Татарии получили около 1 млн смс-разрешений для выхода из дома.

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