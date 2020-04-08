Тверь, 8 апреля 2020, 19:56 — REGNUM Регионы получили больше полномочий, и это позволит принимать более оперативные и конкретные решения. Об этом губернатор Игорь Руденя заявил по итогам селекторного совещания, которое президент РФ Владимир Путин провёл с главами российских регионов 8 апреля, сообщили в пресс-службе облправительства.
Глава региона отметил, что в Тверской области уже действуют меры по поддержке производственных предприятий, малого и среднего бизнеса, на их реализацию в областном бюджете зарезервировано около 1,8 млрд рублей. В регионе сформировали перечни системообразующих предприятий регионального и муниципального значения, на которые не распространяется режим нерабочих дней — 220 предприятий в 12 отраслях, на которых работают более 65 тысяч человек. Также в регионе сформирован перечень видов экономической деятельности — в него включены 60 видов: производства разрешённых видов деятельности также смогут работать при условии строгого соблюдения санитарных норм.
Как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. В регионе не работает часть объектов торговли, сферы услуг, запрещено посещение парков. Школы перешли на дистанционное обучение, в детских садах организуются дежурные группы. Пожилым людям не рекомендуют выходить из дома, исключение составляют продовольственные магазины либо аптеки