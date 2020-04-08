Тверь, , 19:56 — REGNUM Регионы получили больше полномочий, и это позволит принимать более оперативные и конкретные решения. Об этом губернатор Игорь Руденя заявил по итогам селекторного совещания, которое президент РФ Владимир Путин провёл с главами российских регионов 8 апреля, сообщили в пресс-службе облправительства.

Губернатор Игорь Руденя на селекторном совещании Владимира Путина с главами регионов Пресс-служба правительства Тверской области

«Ключевой момент для нас — президент дал больше полномочий регионам. Это важно для более оперативной работы, принятия конкретных решений и их реализации. Также дано поручение поддержать субъекты, чтобы они могли заниматься вопросами экономики и социального благополучия граждан. У нас зарезервированы средства на поддержку экономики», — сказал губернатор Игорь Руденя журналистам по итогам совещания.

Глава региона отметил, что в Тверской области уже действуют меры по поддержке производственных предприятий, малого и среднего бизнеса, на их реализацию в областном бюджете зарезервировано около 1,8 млрд рублей. В регионе сформировали перечни системообразующих предприятий регионального и муниципального значения, на которые не распространяется режим нерабочих дней — 220 предприятий в 12 отраслях, на которых работают более 65 тысяч человек. Также в регионе сформирован перечень видов экономической деятельности — в него включены 60 видов: производства разрешённых видов деятельности также смогут работать при условии строгого соблюдения санитарных норм.

«Хотел бы поблагодарить Правительство РФ за решение по доплатам врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавируса. Со своей стороны мы тоже добавили областные ресурсы. Мы очень ответственно относимся к работе наших врачей и понимаем насколько им непросто в этой обстановке работать», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. В регионе не работает часть объектов торговли, сферы услуг, запрещено посещение парков. Школы перешли на дистанционное обучение, в детских садах организуются дежурные группы. Пожилым людям не рекомендуют выходить из дома, исключение составляют продовольственные магазины либо аптеки