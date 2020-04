8 апреля 2020 | Время чтения 17 мин

Арташес Гегамян, , 19:30 — REGNUM Принимая решение написать статью, когда в Республике Армения (РА) число зараженных коронавирусом составило 881 человек, первое, что пришло на память была выдержка из Клятвы Гиппократа: «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всего намеренного, неправедного и пагубного …». И в наши тревожные дни вполне понятно, что я, как и каждый Homo Sapiens, задумался над происходящим на планете Земля, читая и перечитывая всевозможные публикации, просматривая видеотрансляции на злобу дня. При этом я мысленно старался сопоставить день сегодняшний с схожими планетарными катаклизмами прошлого. Не стану приводить какие-то исторические аналогии, реально остерегаясь того, что, быть может, подобное восприятие пандемии коронавируса было заранее предусмотрено сценаристами трагической, чудовищной технологии разрушения современного мирового порядка. А то, что пандемия коронавируса — рукотворна, так это сугубо мое личное мнение, которое пока еще не трансформировалось в убеждение.

Итак, уважаемый читатель, 29 марта т.г. на интернет-портале cont.ws/@serfilatov была опубликована статья Сергея Филатова под заглавием «Обнуление…». Приведу отдельные выдержки из этой статьи. «И когда пишут, что «коронавирус уже сейчас имеет все шансы за считанные месяцы переформатировать всю мировую экономику», то ставят проблему с ног на голову. Именно для переформатирования мировой экономики и появилась эта — да, опаснейшая, но, все-таки «ширмочка» в виде коронавируса, — пишет автор и далее продолжает, — А не запланированную ранее историю с пандемией «запустили» в дело именно в тот момент, когда финансовый обвал было уже не остановить? Удивлены? Тогда познакомимся с докладом Фонда Рокфеллера (далее Доклад) от 2010 года: «Scenarios for the Future of Technology and International Development. The Rockefeller Foundation. May 2010» («Сценарии для будущего технологического и международного развития. Фонд Рокфеллера. 2010 год»)». Далее автор статьи отмечает, что в этом докладе только дату указали не точно — там, по прогнозу, вирусная инфекция в мире должна была начаться в 2012 году, сразу после финансового обвала в 2008—2009-м. Видимо, именно к 2012 году и готовились, но меры ФРС (Федеральной резервной системы США — А. Г.) по наполнению рынка сотнями миллиардов долларов из программы QE (Quantitative Easing) «количественного смягчения» отсрочили «запуск» пандемии. Можно привести и другие весьма интересные выдержки из вышеуказанного доклада Фонда Рокфеллера, на которые ссылается другой автор, Владимир Павленко в статье, опубликованной 1 апреля т.г. ИА REGNUM под заглавием «Откуда коронавирус и пришел ли конец глобализму?». В ней автор ссылается на разработчиков и авторов Доклада, где свое видение будущего они расписывают в четырех сценариях, которые подробно изложены в статье Владимира Павленко. Подытоживая суть вопросов, затронутых в вышеупомянутых статьях, которые, на мой взгляд, достойны тщательного анализа, трудно не согласиться с одним из авторов, утверждающим, что «мир пришёл в точку, когда происходит, если уже не произошло, ОБНУЛЕНИЕ:

Обнуление пришедшей в негодность мировой финансовой системы, где «деньги делали деньги» без участия людей и производства; Обнуление Глобализации; Обнуление свободы передвижения с континента на континент сотен миллионов людей — кто в поисках работы, кто в поисках новых впечатлений от туризма; Обнуление производства транспортных средств, рост числа которых теперь просто не востребован; Обнуление самого формата социальной жизни».

Здесь хотелось бы привести выдержку уже из статьи за авторством Федора Пашина под заглавием «Коронавирус — это командно-штабные учения глубинного государства», опубликованной 7 апреля т.г. ИА REGNUM, в которой, на мой взгляд, изложена одна из главных целей сценаристов трагических событий, охвативших весь мир. Так, отвечая на объективно актуальный вопрос об активной реализации подрывного сценария против Российской Федерации и ее президента, Федор Пашин предельно ясно отвечает: «Хочется надеяться, что и здесь, как это было уже не раз в истории, «коса найдет на камень». Если ещё удастся вырвать из «когтей» дракона Италию, а тем более Германию, где проявляют особый интерес к снятию санкций с России, появятся серьезные предпосылки к формированию пространства торгово-экономического сотрудничества от Лиссабона до Владивостока, гармонизации китайской геостратегической инициативы «Один пояс, один путь» и евразийского проекта «ЕАЭС». В данном контексте безотлагательная консолидация и мобилизация народов мира в рамках своих государственных образований, организация всестороннего международного взаимодействия и, прежде всего, между ведущими силами сопротивления мировому гегемонизму и, в частности, КНР, России, Ирана и другими, безусловно, может способствовать созданию широкого фронта противодействия человеконенавистническим планам подрывных глобальных сил». Чтобы у читателя не сложилось мнение, что я поставил перед собой цель тиражировать алармистские высказывания вполне авторитетных российских авторов, приведу и высказывания иного рода.

Думаю, что читателям будет интересно ознакомиться с идеями другого «футуролога-неомальтузианца», небезызвестного миллиардера Билла Гейтса. Так, еще в 2015 году, выступая на популярном шоу TED Talk с докладом на тему «Следующая вспышка? Мы не готовы». Билл Гейтс предсказал вспышку эпидемии, уточнив, что человечество окажется неспособным к пандемии, вызванной инфекционным вирусом. Вдумаемся в его слова: «Если в течение следующих нескольких десятилетий что-либо убьет более 10 миллионов человек, это, скорее всего, будет инфекционный вирус, а не война». Я далее не стану подробно излагать самые разнонаправленные суждения относительно предсказаний этого, бесспорно, неординарного человека, кторый в настоящее время через «Фонда Билла и Мелинды Гейтс» тратит не одну сотню миллионов долларов на создание вакцины против COVID-19, в частности, финансируя фармацевтическую компанию Inovio Pharmaceuticais, которая создала вакцину против COVID-19, ныне проходящую первую фазу клинических испытаний на людях, добровольцах после того, как соответствующая заявка этой компании была одобрена компетентными органами США.

Думаю, что имеет смысл ознакомить читателей и с первой реакцией денежных властей США на смягчение экономических и социальных последствий пандемии коронавируса. Так, 24 марта т.г. в авторитетном издании «Journal of Economics and Business» была опубликована статья Закарии Эванса под заглавием «Kudlow Projects Coronavirus Aid Package to Reach «Roughly' $6 Trillion» («Пакет помощи преодолеть коронавирус по проекту Кудлоу обойдется в $6 триллионов»). Заметим, что Ларри Кудлоу (Larry Kudlow), который является Главным советником президента США по экономическим вопросам назвал общую сумму помощи, выделяемой властями США на борьбу с коронавирусом — $6 триллионов. Со слов Л. Кудлоу, два триллиона долларов — прямая помощь из государственного бюджета, а также $4 триллиона — за счет кредитов ФРС. Отметим также, что, когда пишутся эти строки, государственный долг США в реальном времени составляет $23 трлн. 925 млрд., читателям напомним также, что по итогам 2019 года ВВП США составил $21 трлн. 482 млрд., то есть госдолг США составил — 111,37% от ВВП. При этом следует принять во внимание, что эти $2 трлн. не предполагается получить путем перераспределения денежных средств в рамках уже принятого Конгрессом США Закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год (берёт начало с 1 октября 2019 года). Эта сумма приведет к троекратному увеличению утвержденного дефицита бюджета США — с $1 трлн. до $3 трлн. Важно заметить, что из этой колоссальной суммы в $6 трлн. 590 млрд. приходилось на государственные займы США таким странам, как Китай (госзайм которого составил $1 трлн. 110 млрд., или 16,8% от общей суммы государственных займов США), Япония ($1 трлн. 100 млрд., 16,7%), Великобритания ($640 млрд. 9,7%), а также Бразилия, Ирландия, Швейцария, Люксембург, Бельгия и другие. Это данные на август 2019 года. Отметим также, что из $2 трлн. бюджетной помощи США $1 трлн. будет потрачен на прямые раздачи денег населению из расчета по одной тысяче долларов на взрослого человека и по 500 долларов на ребенка. Бесспорно, что эта помощь смягчит социальное напряжение в обществе и что немаловажно — повисит платежеспособный спрос населения. Другой $1 трлн. бюджетных средств будет направлен на поддержку малого бизнеса, в том числе путем предоставления налоговых каникул в объеме $350 млрд., а также будет выделено $250 млрд. на расширение программы пособий по безработице, предусмотрено также предоставление налоговых каникул физическим лицам. Запомним, уважаемый читатель, что эти астрономические, не подкрепленные товарным покрытием триллионные долларовые вливания в мировую финансовую систему, отнюдь не будут способствовать ее оздоровлению. Да, да оздоровлению мировой финансовой системы, хотя бы по той причине, что по состоянию на 2019 год доллар США составлял 61,82% всех золотовалютных резервов центральных банков стран мира, при этом более 40% мирового долга было номинировано в долларах США. Отметим также, что на Евро приходилось 20,24% ($2,21 трлн.), Японскую иену 5,25% ($572 млрд.), Фунт стерлингов 4,54% ($495 млрд.) и Китайский юань 1,95% ($213 млрд.) от общей суммы мировых резервных валют.

У читателя вполне закономерно могут возникнуть вопросы: а какие меры поддержки экономики в связи с коронавирусом вводили другие эмитенты мировых резервных валют, как-то: Евросоюз, Великобритания, Китай.

Так, еще 18 марта т.г. Совет Евросоюза согласовал выделение €37 млрд. в рамках мер для защиты экономики ЕС от влияния коронавируса. 19 марта Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд. для поддержки финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса. Примечательно и другое решение: 23 марта т.г. Совет ЕС по экономике и финансам утвердил предложение Еврокомиссии впервые в истории приостановить действие Пакта стабильности и роста для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса, тем самым отменив лимит бюджетного дефицита не более 3% от ВВП для стран Евросоюза. Отмена Пакта стабильности позволит правительствам ЕС без ограничений брать кредиты для предоставления помощи бизнесу. В этот же день, 23 марта, правительство ФРГ приняло пакет помощи в объеме €750 млрд частным предпринимателям и компаниям, а также различным группам населения, которые в значительной мере могут пострадать от последствий пандемии коронавируса.

Отметим также, что правительство Франции 21 марта объявило о выделении €45 млрд. на помощь несущим крупные убытки предприятиям, а также на выплаты пособий работникам, переведенным на режим частично безработных. Правительство Италии 11 марта приняло решение выделить €25 млрд. на поддержку семей и компаний в условиях чрезвычайной ситуации. А правительство Испании 17 марта приняло решение выделить €200 млрд. на борьбу с коронавирусом и его последствиями для страны. Эта сумма составляет 20% ВВП Испании. Из них €117 млрд. — государственные средства, остальные — привлеченные частные ресурсы.

Что же касается другого эмитента мировой резервной валюты, Великобритании, то 17 марта Министерство финансов Великобритании объявило о мерах по поддержке бизнеса. В частности, компаниям будут предоставлены кредитные гарантии на £330 млрд. или $400 млрд., что по словам министра финансов Риши Сунак, составляет 15% от ВВП страны.

Для полноты картины отметим, что по данным Международного валютного фонда (World Economic Outlook, April 2019) государственный долг ФРГ составил 55,75% от ВВП, Италии — 133,4%, Франции — 99,2%, Великобритании — 85,7%, Испании 96%. Отношение же госдолга России к ВВП составило лишь 19,48%. Такие вот дела.

Что станет с мировой финансовой системой после преодоления пандемии коронавируса, какова будет значимость мировых резервных валют, которая напрямую зависит от состояния экономики стран-эмитентов уже сейчас не может не вызвать серьезной тревоги.

Уважаемый читатель, я специально в таких подробностях привел некоторые данные, характеризующие (естественно не в полной мере) состояние дел, сложившееся в мировой финансовой системе. Ясно одно, что пандемия коронавируса ускорила наступление глобального финансового и экономического кризиса, который был неизбежен в условиях, когда мировые финансы, а не конкретное производство и люди, стали «движущей силой» воображаемого экономического развития. К сожалению, и сейчас не дается исчерпывающей оценки угрозам глобальной экономики, чреватой обернуться глобальной катастрофой. Мы уже в который раз становимся свидетелями порочной практики, приведшей к перегреву мировой экономики, раздутым пузырям фондовых индексов США и Европы, когда ФРС и Европейский Центробанк продолжают практику печатания ничем не обеспеченных денег, что неизбежно приведет к стагфляции и серьезным социальным потрясениям, чреватым ввергнуть мир в неуправляющий хаос. И это делается с тем, чтобы, оправдавшись пандемией, в очередной раз «залить пожар» глобальной экономики невообразимыми объемами долларов и евро, фунтов стерлингов.

В чем же выход из создавшегося крайне опасного положения, вполне ожидаемо может задаться вопросом наш уважаемый читатель? Внимательно анализируя последние события, происходящие в мире после объявления пандемии коронавируса, все более и более убеждаюсь в том, что необходимо объединение государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с привлечением Ирана в единый центр противодействия политике мировой финансовой олигархии, которая как не единожды показала практика, бесперебойной работой печатного станка ФРС США и печатного станка Европейского Центробанка, что во Франкфурте-на-Майне, провоцированием военных конфликтов, применением всевозможных санкций в отношении России, Исламской Республики Иран, инициированием разного рода провокаций в отношении Китая, готова продлить свое привилегированное положение в мире. А это, в свою очередь, позволяет им сохранить высокий жизненный уровень населения своих стран, повторюсь, во многом благодаря печатному станку. Не приходится сомневаться, что первый типограф Европы Иоганн Гутенберг, который сыграл большую роль в развитии эпох Возрождения, Реформации, Просвещения, узнав для каких целей нынче используется изобретенный им еще в XV веке печатный станок, трижды перевернулся бы в гробу.

Вновь хотелось бы подчвркнуть, что создание единого центра противостояния надвигающейся глобальной экономической катастрофе, который вберёт в себя весь экономический, военный, ресурсный, интеллектуальный и человеческий потенциал ЕАЭС и ШОС — единственная панацея спасения мира от самоуничтожения. И это не есть преувеличение. Пишу эти строки и на память приходит стихотворение замечательного английского поэта XVI—XVII веков Джона Донна, послужившего эпиграфом к блистательному роману Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол»: «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если волной снесёт в море береговой Утёс, меньше станет Европа, и так же, если смоет край мыса или разрушит Замок твой или друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе». Так и хочется воскликнуть: Земляне, коронавирус звонит по Вам.

Не исключаю, что уважаемый читатель может поинтересоваться, а чего это я ни словом не упомянул о сегодняшних тревожных буднях моей Родины — Республики Армения (РА) и Республики Арцах? К большому сожалению положение в РА весьма и весьма тревожное. Да, правительство Армении утвердило девять антикризисных пакетов. Однако не хотелось бы в этой статье комментировать актуальность и востребованность антикризисных мер, принятых правительством Армении. Степень их актуальности, а скорее отсутствия таковой, весьма красноречиво проявляется в бесконечных прямых телеэфирах «народного премьера» Никола Воваевича, себя любимого. Не скрою, что весьма сильная нагрузка для нервной системы любого мало-мальски образованного человека смотреть и слушать по несколько раз в день повторяемые в режиме non-stop бредни «народного премьера», которые в силу его абсолютной некомпетентности занимаемой должности, отнюдь не способствуют пониманию гражданами РА актуальных задач, стоящих перед страной, перед каждой армянской семьей, уже не приходится говорить об отсутствии внятного разъяснения о путях их решения. Все его live-ы — классические образчики популизма и подчинены самовосхвалению, или, как бы сказали «продвинутые» политологи, PR-акциям в адрес себя любимого.

В утешение теперь уже большинства армянского народа, хочу надеяться, что недалек тот день, когда, выражаясь словами из Ветхого Завета Библии «…Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться и время умирать …» (Екклезиаст), армянский народ преодолеет пандемию коронавируса и параллельно с этим избавится от столь же опасного для армянской государственности засилья некомпетентных властей, все более и более зависящих от заокеанских сценаристов государственного переворота, совершенного в Армении в апреле-мае 2018 года, а также от соросовских кукловодов и их местных прихлебателей. Но эта тема другого анализа.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завершать статью на грустной ноте. Благо есть и хорошие новости. Так, еще 30 марта т.г. Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Павлович Копыркин на вопрос корреспондента интернет-издания Sputnik Armenia — «Мы знаем, что Россия помогает Армении в борьбе с коронавирусной инфекцией. Например, российской стороной нам были переданы 1500 специальных тестов. Планируется ли дальнейшее оказание помощи в данной сфере?» — ответил: «Разумеется, российская сторона в данном вопросе ориентируется на обращение армянских властей. Уверен, что, учитывая наши союзнические отношения, любой подобный запрос будет рассмотрен в максимально внимательном и конструктивном ключе. Хотелось бы обратить внимание, что компании с российским капиталом, работающие в Армении, также не остаются в стороне. Например, ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», банк «ВТБ Армения» и ЗАО «Электрические сети Армении» присоединились к запущенной министерством финансов республики кампании по сбору средств для профилактики и преодоления распространения коронавируса. Сегодняшня кризисная ситуация — это тест на зрелость и солидарность международного сообщества. Хотелось бы пожелать всем нам, чтобы этот тест был сдан успешно». Уверен, что с первого дня объявления Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) о пандемии коронавируса Российская Федерация во главе с ее достойным этой Великой державы Президентом Владимиром Владимировичем Путиным сдаёт этот тест на отлично. И этот неоспаримый факт — предмет нашей общей гордости, гордости всех честных людей планеты Земля.

Без волнения не могу не проинформировать читателей, что вчера, 7 апреля вечером в Армению прибыл самолёт ВКС России с первой группой военных специалистов, которые окажут содействие армянским коллегам в организации противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусом. Сегодня ожидается прибытие второго борта. Специалисты из России привезли системы дезинфекции и переносную лабораторию для тестирования на коронавирус, что позволит в оперативном порядке проверять на наличие вируса у армянских военнослужащих, а также личный состав Российской 102-й военной базы, эффективней бороться с распространением COVID-19. Заметим также, что договоренность об оказании содействия была достигнута между главами Минобороны Армении и России — Давидом Тонояном и Сергеем Шойгу — в рамках двустороннего сотрудничества.

Уважаемый читатель, в своей статье «На повестке — разработка программы посткризисного мирового порядка», опубликованной 28 марта т.г. ИА REGNUM, были такие строки «…государства-участники ОДКБ, члены ЕАЭС должны выработать совместную комплексную программу преодоления пандемии коронавируса, смягчения ее экономических последствий и на этой основе разработать научно обоснованную целевую программу становления посткризисного справедливого мирового порядка», а далее призыв «Россия, отзовись!». Теперь же хочу завершить статью словами «Россия, спасибо!».