Прага, , 16:54 — REGNUM Обязательные экзамены на допуск к работе для иностранных врачей отменён в Чехии, сообщил 8 апреля журналистам чешский министр здравоохранения Адам Войтех.

Войтех «Решение касается врачей — иностранцев, получивших медицинское образование вне стран ЕС».

Такое решение чешские власти приняли в связи с возросшей потребностью из-за пандемии в медицинских специалистах.

Смягчение требований для иностранцев продлится весь период действия режима ЧС и ещё три месяца по его окончании. Однако работа этих специалистов, не сдававших экзамен, должна контролироваться чешскими врачами.

Напомним, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Чехии достигло в 5033, количество летальных исходов — 91.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чехии собираются вновь открыть некоторые магазины и спортплощадки