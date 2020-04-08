Ухань, Китай, , 16:27 — REGNUM Жители китайского города Ухань после отмены карантина и транспортной блокады подали беспрецедентное количество заявлений на регистрацию брака, сообщает 8 апреля Global Times.

Подача заявлений желающих создать семей была такой массовой, что вызвала сбой программы по их приёму. По последним данным, потенциальных брачующихся было в три раза больше чем обычно.

Издание отмечает, что в то же самое время жители города Сиань провинции Шэньси поставили рекорд по количеству расторжений семейных уз.

Как сообщало ИА REGNUM, город Ухань из-за вспышки коронавируса с 23 января 2020 года был фактически изолирован от внешнего мира введёнными мерами карантина и запретом транспортного сообщения с соседними населёнными пунктами. 8 апреля власти китайской провинции Хубэй окончательно сняли транспортную блокировку с Уханя.

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