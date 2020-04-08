Москва, , 15:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил надежду, что создаваемые в системе здравоохранения резервы и дополнительные мощности не потребуются в полном объеме. Об этом глава государства заявил 8 апреля во время обращения к гражданам.

«Сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе», — сказал глава государства. Он добавил, что ответственность за распределение средств ложиться на глав регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделило 33,4 млрд рублей на оснащение больниц в регионах РФ для приема больных, инфицированных коронавирусом.