Казань, , 14:44 — REGNUM Медицинский персонал больниц и поликлиник Казани обеспечат бесплатными проездными билетами. Всего рассчитывают раздать две тысячи штук. Об этом сегодня, 8 апреля, доложил замруководителя Исполкома Ильдар Шакиров.

Мэр города Ильсур Метшин поддержал эту идею. Он считает, что раздача бесплатных проездных станет своеобразной благодарностью медикам за их работу в это тяжелое время.

«Врачи практически не сидят в кабинетах, много ездят на вызовы к пациентам, нагрузка на них сильно выросла, поэтому мы будем поддерживать их», — добавил градоначальник.

Ранее по предварительной заявке от медицинских учреждений уже подготовили 5,87 тыс. безлимитных проездных билетов, теперь дополнительная партия в количестве 2 тыс. штук позволит до конца апреля использовать их по назначению. Продлевать проездные будут в зависимости от эпидситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 8 апреля выявлено 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев в Поволжье увеличилось до 388. В Татарии подтвержден 41 случай заражения коронавирусом.

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