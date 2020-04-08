Нижний Новгород, , 11:09 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 10:30 мск 8 апреля выявлено 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев в Поволжье увеличилось до 388, сообщает оперативный штаб России.

Так, 27 новых случаев подтверждено в Марий Эл, 24 — в Нижегородской области, девять — в Чувашии, восемь — в Оренбургской области, семь — в Мордовии, четыре — в Башкирии, по одному — в Пензенской, Самарской и Саратовской областях.

С учетом новых данных общее число выявленных случаев COVID-19 выросло до 80 в Нижегородской области, 52 — в Пензенской области, 41 — в Татарии, 40 — в Марий Эл, 32 — в Пермском крае, 26 — в Саратовской области, 22 — в Оренбургской области 20 — в Кировской области, 18 — в Самарской области, 16 — в Башкирии, 15 — в Чувашии, 13 — в Мордовии, девять — в Удмуртии, четыре — в Ульяновской области.

Выписан после выздоровления 61 человек, семь человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах ПФО действует режим повышенной готовности. Граждане обязаны соблюдать режим всеобщей самоизоляции.