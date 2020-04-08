Москва, , 13:06 — REGNUM Прошедший период самоизоляции является недостаточным для того, чтобы говорить о возможном сокращении этого режима. Об этом сообщил 8 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителю Кремля задали вопрос о возможном сокращении количества нерабочих дней на неделе, начинающейся с 13 апреля. По его словам, пока не прошло достаточно времени, чтобы оценить динамику распространения коронавирусной инфекции после ограничения социальных контактов.

Было бы преждевременно и опрометчиво говорить о досрочной отмене нерабочих дней, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев заявил на видеосовещании с президентом, что ещё неделя потребуется для того, чтобы оценить результаты режима самоизоляции в Москве и других регионах России.

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