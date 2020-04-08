Багдад, , 13:02 — REGNUM Советник президента Иракского Курдистана Бабакр Зибари заявил, что американские военные не покидают Ирак, а просто реорганизуются. Об этом 8 апреля сообщает BasNews.

Зибари в комментарии журналистам издания поспешил развеять слухи о выводе американских войск, особенно в условиях перегруппировки боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ряде районов страны.

Чиновник, ранее занимавший пост главы штаба вооруженных сил Ирака, подчеркнул, что военные США по-прежнему находятся на базе Айн-Асад, а также на одной из военных баз Иракского Курдистана.