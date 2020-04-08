Стокгольм, , 12:46 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции потерпело неудачу в борьбе с коронавирусной инфекцией, и сейчас уже слишком поздно. Очень много шведов умрут в дальнейшем. Об этом сообщил профессор и главный врач Норвегии Бьорн Олсен в интервью норвежскому NRK. Об этом 8 апреля сообщила шведская газета Aftonbladet.

Бьёрн Олсен публично выразил свою критику в адрес Агентства общественного здравоохранения Швеции, потому что так называемая стратегия Швеции против коронавируса с целью выработки «стадного иммунитета» полностью провалилась. По словам Олсена, ситуация в Стокгольме выглядит особенно плохо, но он не готов точно сказать, сколько людей умрет в Швеции, однако эта цифра будет существенной.

«Пандемия обрушивается на нас как наводнение. Это как надвигающаяся стена. У нас будет очень высокий уровень смертности в Швеции, особенно в Стокгольмском регионе, и мы увидим огромный рост в ближайшие недели», — сообщил Олсен журналистам NRK.

По словам Олсена, шведским властям потребовалось слишком много времени, чтобы понять серьезность ситуации. И когда они начали ее осознавать, они сделали слишком мало. По его оценкам, в ближайшие два года коронавирусом будет заражено почти восемь миллионов шведов. Он прямо заявил журналистам NRK, что сейчас слишком поздно, чтобы остановить инфекцию, и что Стокгольм нужно было закрывать на карантин еще месяц назад.

По словам профессора, стратегия шведского органа здравоохранения с самого начала была неверной.