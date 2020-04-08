Стокгольм, , 13:33 — REGNUM В Швеции четверть из тех, кто умер в результате инфицирования коронавирусом, проживали в домах престарелых в Стокгольмском регионе. Число таких шведов составляет 159 человек. В то же время число зараженных пожилых граждан Швеции продолжает расти. Об этом 8 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Мы видим, что у нас распространяется инфекция в наших специальных местах пребывания (прим.: в домах престарелых). Нашим приоритетом сейчас является выявление тех, кто заразился, чтобы мы могли избежать заражения других в остальных местах», — заявил Кристоффер Бернскельд, отвечающий за координацию медицинской помощи за пределами медицинских учреждений в Стокгольмском регионе.

В Стокгольмском регионе девять медицинских компаний отвечают за медицинское обслуживание специального жилья для пожилых людей. Вместе они несут медицинскую ответственность за более чем 300 домов престарелых в регионе. В настоящее время коронавирусная инфекция была обнаружена в 121 из этих домов престарелых.

По меньшей мере, 159 человек в домах престарелых в районе Стокгольма погибли в результате коронавируса. Это примерно четверть всех случаев смерти от коронавируса в Швеции. В общей сложности 630 человек в домах престарелых в районе Стокгольма были подвержены заражению.