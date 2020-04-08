Москва, , 12:30 — REGNUM Россия направила свои тест-системы в 30 стран мира. Об этом 8 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса при правительстве РФ.

«РФ уже направила свои тест-системы в более чем 30 стран мира, прежде всего — нашим партнерам по Евразийскому экономическому союзу, Содружеству независимых государств и другим странам», — сказал он.

Он добавил, что меры необходимы для защиты территории России от новых случаев завоза инфекции.