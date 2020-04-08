Токио, , 15:38 — REGNUM Около 20 стран могут получить от Японии препарат «Авиган». Об этом, как передает Kyodo News, 8 апреля сообщил министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги журналистам.

По его словам, в настоящее время специалисты проводят клинические испытания данного препарата, который планируют применяться для лечения коронавирусной инфекции.

«Мы будем работать с заинтересованными странами над расширением клинических исследования «Авигана» на международном уровне», — цитирует агентство слова главы внешнеполитического ведомства.

Указанный препарат является противовирусным средством, разработанным японской фармакологической компанией. Первоначально он разрабатывался для борьбы с гриппом, однако эксперты из Китая ранее высказывали мнение, что он эффективен и в борьбе с коронавирусом.

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