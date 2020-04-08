Киев, , 11:52 — REGNUM Коронавирусную инфекцию подтвердили у пяти украинских силовиков. Об этом сообщила в среду, 8 апреля, пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

«В Вооружённых силах Украины зарегистрированы пять случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них — один летальный», — сказано в сообщении.

Новый случай заболевания подтверждён у военнослужащего Киевского гарнизона. С 3 апреля он находился в самоизоляции, поскольку ранее контактировал с заболевшим лицом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине подтвердили 1668 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки выявили 206 новых случаев.

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