Киев, , 09:59 — REGNUM На Украине лабораторно подтверждены 1668 случаев коронавирусной инфекции, сообщило 8 апреля министерство здравоохранения Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным министерства, за минувшие сутки в стране выявили 206 новых случаев. Из всех подтверждённых случаев 56 оказались летальными, 35 человек выздоровели.

Отмечается, что Черновицкая область вновь опередила Киев — 273 случая против 256 в столице Украины.

Единственным регионом страны, в котором официально не зафиксирован COVID-19 является Николаевская область. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, минздрав Украины готовит проверку, чтобы разобраться в данном «феномене».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна находится на пороге пика заболеваемости COVID-19.

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