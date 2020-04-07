Улан-Удэ, , 13:37 — REGNUM Министр образования Бурятии Баир Жалсанов по итогам первого дня дистанционного обучения рассказал о возникших проблемах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства.

В частности, по его словам, некоторые образовательные платформы не выдерживают нагрузок и зависают. Кроме того, жители Бурятии, как и в других регионах страны столкнулись с проблемами регистрации на один из порталов, из-за чего многие школы так и не смогли начать занятия.

«Все проблемы, выявленные по результатам дистанционного обучения, анализируют администрация школ и учителя для оперативной замены порталов в процессе обучения и оптимального сочетания разных образовательных ресурсов». — отметили в минобразования.

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