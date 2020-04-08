Москва, , 11:24 — REGNUM Большинство жителей России (74%) одобряют меры властей по борьбе с коронавирусом и считают, что от коронавируса защититься можно. 16% придерживаются противоположного мнения, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Выросло, число граждан, соблюдающих режим самоизоляции — за неделю рост с 61% до 81%, в Москве — 90% против 81% 30 марта.

Увеличилось число респондентов, применяющих меры безопасности. 76% уехали в отдаленное место (рост на 6%), носят медицинскую маску 30% (+9%), используют антисептики 58% опрошенных.

Опрос проведен 26 и 30 марта, и 2 апреля 2020 г. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самоизоляция из-за карантина по коронавирусу стимулирует жителей России чаще пользоваться ресурсами в интернете.

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