Владивосток, , 11:00 — REGNUM Создать дополнительные обсерваторы для проживания граждан на 14-дневном карантине поручил губернатор Приморья Олег Кожемяко главам районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На сегодняшний день в Приморье развернуты 13 карантинно-изоляционных пунктов в нескольких муниципалитетах края, тем не менее, на случай ухудшения обстановки, необходимо иметь в запасе дополнительные изоляционные пункты.

«Сегодня мы готовимся к разворачиванию гораздо большего количества коек. На первом этапе это порядка 215, 190 из которых у нас уже есть. Следующий этап — около 950 мест. Они будут созданы во Владивостоке, Уссурийске, Находке и других населённых пунктах по тем больницам, которые для этого предназначены. Все они должны быть оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких», — рассказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу, на госпитальном судне «Иртыш» ёмкость будет доведена до 450 коек.