Москва, , 03:27 — REGNUM Об увеличении ёмкости госпитального судна «Иртыш», входящего в состав Тихоокеанского флота, на селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны.

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Наращивание ёмкости госпитального судна связано с желанием освободить ряд госпиталей Восточного военного округа и Тихоокеанского флота для организации обсерваторов для приёма больных коронавирусной инфекцией.

«Поручаю командующему Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом совместно с главным военно-медицинским управлением в течение 10 суток нарастить ёмкость госпитального судна «Иртыш» до 450 мест для размещения на нём неинфицированных больных с целью разгрузки лечебных учреждений Министерства обороны на Дальнем Востоке и подготовить их для возможного приёма больных с признаками коронавирусной инфекции», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России приступило к строительству 16 многофункциональных госпиталей, в том числе в Уссурийске, Хабаровске и на Камчатке.