Москва, , 11:03 — REGNUM За последние сутки в России скончалось пять человек, у которых официально был подтверждён коронавирус. Об этом 8 апреля сообщается в официальном телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса.

По состоянию на 8 апреля в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 апреля число заражённых коронавирусом выросло на 1175 человек.

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