Саратов, , 10:10 — REGNUM На основании поданных заявок саратовский филиал «Т Плюс» приступил к отключению отопления на объектах социальной сферы в областной столице. По сообщению городской администрации, отопительный сезон уже досрочно закончили в 227 учреждениях.

Детские сады и школы не отапливаются в связи с дистанционным режимом работы, большинство учреждений закрыты. Руководители пустующих помещений приняли решение о прекращении отопительного сезона. Детские сады, которые продолжают работу в созданных дежурных группах, получают теплоресурс в полном объеме.

В энергокомпанию запросы на отключение тепла продолжают поступать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшие две недели отключение централизованного отопления в Саратове не планируется. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха до 14 апреля будет колебаться в диапазоне от 2,5°С до 9,5°С.

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