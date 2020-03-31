Саратов, , 16:25 — REGNUM В ближайшие две недели отключение централизованного отопления в Саратове не планируется, сообщает администрация города.

По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха до 14 апреля будет колебаться в диапазоне от 2,5°С до 9,5°С. Отопительный сезон, в соответствии с законодательством, должен заканчиваться, когда в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет выше 8 °C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, централизованное отключение отопления в Воронеже пока не планируется, несмотря на то, что днём 10 марта температура воздуха достигла 17 °C. При этом собственники в многоквартирных домах вправе сами принять решение о досрочном завершении отопительного сезона либо о регулировании теплопотребления в сторону снижения — для этого нужно провести общее собрание.

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