Анкара, , 09:13 — REGNUM Власти Турции поместили на карантин 511 турецких граждан, прибывших из Ирака. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, люди будут находиться в изоляции на протяжении двух недель, так как высока вероятность заражения хотя бы одного из них коронавирусной инфекцией.

Их разместили в студенческих общежитиях.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор она распространилась на всю планету, число зараженных приближается к 1 млн 500 тыс. человек.